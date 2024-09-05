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Dünya
TRT Haber 05.09.2024 11:18

Ukrayna Rusya topraklarında: Kursk toprakları pazarlık gücü mü?

Ukrayna’nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki işgali, müzakerelerde daha güçlü bir pozisyon elde etme stratejisinin parçası olarak görülüyor. Rusya’nın ise hızla karşılık vererek bölgeye asker sevk etmesi Ukrayna'nın ilerleyişini durduruyor. Olası bir pazarlık masasında, işgal edilen topraklar her iki ülke için önemli bir koz.

Ukrayna Rusya topraklarında: Kursk toprakları pazarlık gücü mü?
[Fotograf: AA]

6 Ağustos günü, Ukrayna ordusu Rusya topraklarına sürpriz bir saldırı düzenleyerek, dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu operasyon, Rusya’nın cephede hazırlıksız yakalandığını ve Ukrayna’nın bu harekatı önceden titizlikle planladığını gözler önüne serdi. 80 yıl aradan sonra ilk kez Rusya topraklarına girilmesi, tarihe geçen önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

Şimdi Ukrayna neredeyse bir aydır Rusya topraklarındaki varlığını sürdürüyor. Ancak Ukrayna’nın bu hamlesi beklediği gibi sonuçlanmadı. Rusya, Donbas bölgesindeki ilerlemesini sürdürdü.

Öyle ki, son haftalarda Rus güçleri, Pokrovsk şehrine doğru ilerliyor. Bu ilerlemenin, Ukrayna'nın Kursk'u işgal etmesinin doğrudan bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından onaylanan operasyon, Rus birliklerini bu cepheden uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Ancak, öyle olmadı. Rus askerleri Pokrovsk cephesinde daha da yoğunlaşırken, Kursk bölgesine de kaydırıldılar.

Ukrayna Rusya topraklarında: Kursk toprakları pazarlık gücü mü?

Peki, Ukrayna’nın bu adımının arkasında başka ne gibi hedefler vardı? Rusya’nın bundan sonraki hamleleri nasıl olacak? Rusya Uzmanı Ümit Nazmi Hazır ile detayları konuştuk.

"Ukrayna, Kursk'ta uzun süre kalmayı planlıyor"

Ümit Nazmi Hazır, Ukrayna ordusunun Rusya’nın cephedeki hazırlıksız bölümüne girmesinin ve ilerleme kaydetmesinin Ukrayna’nın istihbaratı ve askeri olarak çok önceden bu operasyona hazırlandığını gösterdiği söylüyor. Ayrıca, Kursk’ta uzun süreli kalmayı planladığını gösterdiğine de işaret ediyor.

Ancak, Hazır, Rusya’nın şaşkınlığı üzerinden attığını ve bu bölgeye ağırlığını vermeye başladığını ve birliklerinin bir kısmını, özellikle de Çeçen birliklerini bu bölgeye kaydırdığını belirtiyor. Bundan dolayı ise Ukrayna’nın Kursk’ta daha fazla ilerleyemeyeceğini ifade ediyor.

Ukrayna Rusya topraklarında: Kursk toprakları pazarlık gücü mü?

Müzakereler için önemli koz

Ukrayna’nın bu hamlesinin ileride yapılacak müzakereler için önemli olduğuna da dikkati çekiyor Hazır. Zira, Kiev’in amacının ileride müzakereler başlandığında Kursk’ta ele geçirdiği bölgeler üzerinden Rusya ile toprak takası ve pazarlık yapmak olduğunu söylüyor.

Özellikle, Kiev’in Kursk hamlesinin ABD seçimlerine giderken de oldukça mühim olduğuna işaret ediyor. Öyle ki, Donald Trump seçildiği takdirde savaşı bitireceğini söylemişti. Hazır, olası zaferiyle birlikte masaya oturulması ihtimaline karşılık Ukrayna’nın pazarlık masasında daha güçlü olması amacına yönelik bir hamle yaptığını ifade ediyor.

Rusya Donbas’ta ilerliyor

Hazır, Rusya’nın ise Ukrayna’nın Kursk’ta ele geçirdiği bölgelerin tekrar kendisine dönmeden masaya oturmasının pek mümkün olmadığını ifade ediyor. Çünkü bunun Ukrayna’ya koz vermesi anlamına geldiğini ve masada Moskova’nın pozisyonunu zayıflatacağına dikkati çekiyor.

Son olarak, Hazır, diğer taraftan Ukrayna’nın Kursk’a girmesine rağmen Rusya’nın Donbas’ta ilerlemeye devam ettiği bilgisini hatırlatıyor. Kursk’ta sahadaki gidişatın savaşın süresini ve müzakerelerde pazarlık marjını belirleyeceğini sözlerine ekliyor.

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