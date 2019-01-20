Ukrinform haber ajansına göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında geçen yılın değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Rusya ile arasında önceden yaptığı pek çok anlaşmayı feshettiklerini belirten Klimkin, "Rusya Federasyonu ile 2'si devletler arası, 25'i hükümetler arası, 19'u kurumlar arası, 3'ü de bölgesel olmak üzere toplam 49 anlaşma feshedildi. Şimdi yaklaşık 50 anlaşmanın daha feshedilmesi üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile savaştan önceki gibi yaşayamayız"

Anlaşmaların feshinin hukuki temelde yapıldığını savunan Klimkin, "Bizim prensibimiz çok basit. Rusya ile savaştan önceki gibi yaşayamayız. Vatandaşlarımızın çıkarlarına yönelik bir yönetim gerçekleştireceğiz. Çünkü onları tehdit altında bırakamayız. Ancak bu çok tutarlı bir şekilde ve net bir stratejik yaklaşım temelinde yapılacak." diye konuştu.

Azak Denizi'nde yakalanan Ukraynalı askerlerin davasını haziran ayında uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını belirten Bakan Klimkin, “Çok dikkatli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: AA, İHA