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Dünya
AA 04.05.2023 09:33

Ukrayna: Rusya 24 İHA ile saldırı düzenledi, 18'i imha edildi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çeşitli bölgelerine 24 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna: Rusya 24 İHA ile saldırı düzenledi, 18'i imha edildi
[Fotograf: DHA]

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda toplam 24 adet "Şahid-136/131" İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18 İHA'nın havada imha edildiği bilgisi verildi.

Kiev Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun sabah erken saatlerinde Kiev'e İHA saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Başkente yönelik fırlatılan tüm İHA'ların imha edildiği kaydedilen açıklamada, Kiev'de bir konutun üstünde İHA'nın parçalarının bulunduğu belirtildi.

Rusya'da bir İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Öte yandan Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan "İlsky Petrol Rafinerisi'nin" rezervuarında yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, yangının çıkmasına bir İHA'nın düşmesinin neden olduğu kaydedildi.

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