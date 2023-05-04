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Dünya
AA 04.05.2023 09:13

ABD'li siyasetçilerden, Beyaz Saray'a alınmayan Müslüman belediye başkanına destek

ABD'de, New Jersey'li siyasetçiler, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı etkinliğine alınmayan Müslüman belediye başkanına sahip çıktı.

ABD'li siyasetçilerden, Beyaz Saray'a alınmayan Müslüman belediye başkanına destek

New Jersey'den Kongre Üyesi Bill Pascrell ile Senatörler Bill Pscrell ve Cory Booker, ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray Toplumsal İşler Sekreterine gönderdikleri mektupta, Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın Ramazan Bayramı etkinliğine alınmama gerekçesini sorguladı.

Mektupta, ''Belediye Başkanı Hayrullah'ın Ramazan Bayramı kutlamaları için Beyaz Saray'a gelmesinden kısa bir süre önce kendisine izin verilmediğini bildiren bir telefon aldığını biliyoruz. Sizden ofislerimize, ne yaşandığı ve neden yaşandığı konusunda ayrıntılı bir açıklamaya yer verecek formatta bilgi vermenizi rica ediyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Mektubun devamında, ''Ayrıca Belediye Başkanı Hayrullah'a kabul edilmemesinin somut nedenlerini bildirmenizi ve gelecekte etkinliklere katılabilmesi ve seçmenlerini Halk Evi'nde (Beyaz Saray) temsil edebilmesi için statüsünün gözden geçirilmesi işlemini başlatmanızı istiyoruz.'' denildi.

New Jersey'li siyasetçiler, eski bir itfaiye çalışanı olan Hayrullah'ın, "sadık bir kamu görevlisi, yakın arkadaş ve New Jersey'de en uzun süre hizmet veren Müslüman belediye başkanı" sıfatıyla 17 yılı aşkın bir süredir topluma gururla hizmet ettiğini vurguladı.

Siyasetçiler mektubun sonunda, Biden yönetiminin "geçmişin yabancı düşmanı politikalarını silme ve Amerika için yeni bir sayfa açma" çalışmalarını uzun zamandır takdir ettiklerini vurguladı.

ABD Gizli Servisi, Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından pazartesi günü düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermemişti.

Hayrullah, bu durumdan, Beyaz Saray'a varmak üzereyken haberdar edildiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirten bir açıklama yapmıştı.

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