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Dünya
AA 14.08.2023 09:13

Ukrayna: Rusya, 15 "Şahed" tipi İHA ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 15 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya, 15 "Şahed" tipi İHA ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenledi

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün gece Rusya, Ukrayna topraklarına insansız hava araçları ve "Kalibr" füzeleriyle birkaç saldırı gerçekleştirdi.

Rus ordusunun, İHA’ları güneydoğudan ve füzeleri Karadeniz’den fırlattığı aktarılan açıklamada, “Düşman, 15 Şahed-136/131 saldırı İHA’sı, 8 Kalibr füzesi kullandı. Hava savunma kuvvetleri, savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde tüm hedefleri imha etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, hava hedeflerinin düşürülmesinde uçaksavar güdümlü füzeler ve yakın koruma birliklerinin küçük silahları kullanıldı.

Uçaksavar muharebesi sonucunda füze ve İHA parçalarının düştüğü Odessa şehrinin birkaç yerinde yangın çıktığı, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında Bahmut yönünde füze savunma birimlerince Rus helikopterinin düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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