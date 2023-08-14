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Dünya
TRT Haber 14.08.2023 10:07

ABD'de gösteri uçuşu yapan savaş uçağı düştü

ABD'de gösteri uçuşu yapan savaş uçağı sitenin otoparkına düştü. Düşüşten kısa süre önce paraşütle atlayan 2 pilot kazayı yaralı olarak atlattı.

ABD'nin Michigan eyaletinde gösteri uçuşu sırasında kaza yaşandı.

Uçağın 2 pilotu düşüşten kısa süre önce fırlatma sistemini devreye sokmayı başardı ve paraşütle iniş yaptı.

Hafif yaralanan pilotlar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Uçağın düştüğü yerden alev ve dumanlar yükseldi.

Uçak, sitenin otoparkına düştü

Rus yapımı Mig-23 tipi savaş uçağının düştüğü otoparkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından uçuş gösterisi sonlandırıldı.

Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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