ABD'de gösteri uçuşu yapan savaş uçağı düştü

ABD'nin Michigan eyaletinde gösteri uçuşu sırasında kaza yaşandı.
Uçağın 2 pilotu düşüşten kısa süre önce fırlatma sistemini devreye sokmayı başardı ve paraşütle iniş yaptı.
Hafif yaralanan pilotlar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Uçağın düştüğü yerden alev ve dumanlar yükseldi.
Uçak, sitenin otoparkına düştü
Rus yapımı Mig-23 tipi savaş uçağının düştüğü otoparkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın ardından uçuş gösterisi sonlandırıldı.
Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.