Fas'ta Senegalli 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, sahil güvenlik güçlerinin, dün karaya oturan söz konusu teknenin yerini tespit ettiği belirtildi.

Teknede bulunan Senegalli 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarılan haberde, söz konusu göçmenlerin, yasal işlemlerin tamamlanması için yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Haberde, söz konusu teknenin, İspanya'nın kontrolündeki Kanarya Adaları'na gitmek üzere Senegal'in Thies kenti yakınlarından hareket ettiği dile getirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, haziran ayındaki açıklamasında, yılın ilk beş ayında 25 bin 519 düzensiz göç girişiminin engellendiğini ve 3 bin 150 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu dolayısıyla düzensiz göçmenlerin, yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.