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Bilim Teknoloji
AA 13.08.2023 21:27

Rusya’nın Ay’a gönderdiği uzay aracı ilk verileri işlemeye başladı

Rusya’nın su kaynağı aramak için Ay’a gönderdiği "Luna-25" uzay aracındaki bilimsel araçlar faaliyete geçti ve ilk veriler işlenmeye başladı.

Rusya’nın Ay’a gönderdiği uzay aracı ilk verileri işlemeye başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Luna-25’in Dünya’nın doğal uydusu Ay’a uçuşunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

Uzay aracında bulunan bilimsel araçların faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, elde edilen ilk verilerin de işlenmesine başlandığı belirtildi.

Su arayacak, uzay ışınlarını inceleyecek

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden "Soyuz 2.1b" roketiyle fırlatılmıştı.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleyecek.

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