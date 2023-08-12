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Dünya
Independent 12.08.2023 11:54

Botlar, "Ben robot değilim" testini insanlardan daha iyi çözüyor

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre, otomatik botlar, "Ben robot değilim" testinde insanlardan daha başarılı oldu.

Botlar, "Ben robot değilim" testini insanlardan daha iyi çözüyor

Yeni bir araştırmaya göre botlar, "Ben robot değilim" testinde insanlardan daha başarılı çıkıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı kapsamlı çalışmada, en popüler 200 web sitesi incelendi ve bunların 120'sinin güvenliğini sağlamak için Captcha'yı kullandığı belirlendi.

Captcha, web sitelerinin zararlı yazılımları engellemek için kullandığı bir güvenlik önlemidir. Bu önlem, kullanıcıların bot olmadıklarını kanıtlamalarını sağlamak amacıyla test çözmelerini ister. Ancak yapılan yeni araştırma, otomatik botların bu testi insanlardan daha hızlı ve başarıyla çözebildiğini ortaya koydu.

"Ben robot değilim" ama onları eğitiyorum
"Ben robot değilim" ama onları eğitiyorum

Araştırmacılar, farklı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve coğrafi konumdan gelen 1.000 katılımcı ile birlikte bu testleri gerçekleştirdi.

Paylaşılan raporda, bazı Captcha testlerini insanların 9-15 saniye arasında ve yüzde 50-84 doğruluk oranıyla çözerken, otomatik botların bunları 1 saniyeden kısa bir sürede ve yüzde 85-100 doğruluk oranıyla çözdüğü belirtildi.

Mevcut yöntemler yeterli değil

Araştırmacılar, mevcut Captcha yöntemlerinin otomatik botları engellemekte yetersiz kaldığını vurgularken, aynı zamanda bu durumun internet güvenliğini riske atarak zararlı eylemlerin yaygınlaşmasına yol açabileceğini ve bu sebeple daha etkili güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyorlar.

20 yılı aşkın süredir var olan Captcha'nın amacı, otomatik botların web sitelerine zararlı faaliyetlerde bulunmasını önlemek. Bu tür zararlı faaliyetler, spam e-posta gönderme, kötü niyetli yazılım dağıtımı, sahte hesaplar oluşturma gibi durumları içerebiliyor. Captcha ise görsel veya ses tabanlı sorular sorarak, kullanıcının insan olup olmadığını doğrulamasını sağlıyor.

Captcha'nın birçok versiyonu bulunuyor. Örneğin bir web sitesinde, fotoğraftaki trafik ışıklarını seçmenizi isterken, bir başka sitede ise ekrandaki matematik işlemini tamamlamanızı isteyebiliyor.

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