41 milyon yıllık balina fosili Mısır'da bulundu

Araştırma ekibi bulunan balina türüne, Mısır Kralı Tutankamon ve fosilin bulunduğu Wadi El-Rayan Koruma Alanı'nın isminden esinle "Tutcetus rayanensis" ismini verdi.

2,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 187 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen Tutcetus'un balinaların tamamen suda yaşamaya başladığı dönemden itibaren tespit edilen en küçük balina türü olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya liderlik eden Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Hesham Sallam, araştırmanın tamamen deniz yaşamına geçişin ilk dönemlerini belgeyen bir keşif olduğunu söyledi.

[Tutcetus rayanensis'in nasıl göründüğünü modelleyen illüstrasyon (Ahmed Mursi/Mansoura Üniversitesi)]

Sallam, tamamen denizde yaşayan ilk balinaların, vücutlarının su akımına uygun şekilde gelişmiş olduğunu, güçlü bir kuyruk ve kuyruk yüzgecinin bulunduğunu ve bacak olarak tanımlanabilecek arka bacaklara sahip son tür olduğuna dikkat çekti. Sallam, bu bacakların yürümek için değil muhtemelen çiftleşmek için kullanıldığını söyledi.

Keşfin yapıldığı Batı Çölü'ndeki Fayum Vahası, Kahire'nin 150 kilometre kadar güneybatısında yer alıyor ve UNESCO'nun Dünya Miras Alanı listesinde bulunuyor.

Yüzlerce balina fosiline ev sahipliği yapan vahanın 34 ila 56 milyon yıl önceki Eosen döneminde bölgeyi kaplayan tropikal bir denizin dibinde yer aldığı düşünülüyor.