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Dünya
AA 14.08.2023 08:55

Baklava kutularından 2 milyondan fazla uyuşturucu hap çıktı

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı İslami Gümrüğü'nde, ülkeye sokulmak üzere gelen kargolar arasında baklava kutularına gizlenmiş 2 milyon 242 bin 560 adet "captagon hap" ele geçirildi.

Baklava kutularından 2 milyondan fazla uyuşturucu hap çıktı
[AA (Arşiv)]

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanındaki Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kargoların gümrük işlemleri sırasındaki incelemede kutulardaki baklavaların altına gizlenmiş plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği aktarıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu söz konusu kargonun alıcısı 2 kişi yakalandı.

Gümrük idaresi, açıklamasında, ülke ekonomisi ve toplumun korunması için herkese kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destek çağrısında bulunarak, bu gibi durumlarda başvuracakları telefon numarası ve mail adresini paylaştı.

Kargonun nereden geldiği ve yakalanan 2 kişiye dair bilgi verilmedi.

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