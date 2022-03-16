Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Ukrayna, Rusya'ya ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığını duyurdu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00 civarında Rus savaş gemilerinin Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."
[Grafik: TRT Haber]
Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.
Son Haberler
- 06:44
- 06:46
- 06:37
- 06:27
- 05:59
Sıradaki Haber
ABD'de 13 ve 22 yaşındaki iki genci öldüren polisler suçlanmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz