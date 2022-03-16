Eyalet Savcısı Kim Foxx, yaptığı basın açıklamasında, Chicago polis memurlarının, Toledo ve Alvarez'in, 2021'de ölümcül şekilde vurulmasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmayacaklarını dile getirdi.

Foxx, her iki şüphelinin de vurulmadan önce silahının olduğunu gösteren kayıtları seyrettiğini, ölümlerde memurları suçlamak için yeterli kanıtın olmadığını söyledi.

Kim Foxx, açıklama öncesinde, hayatını kaybeden gençlerin aileleriyle bir araya geldiğini belirtirken, Alvarez ailesinin kararlarla ilgili "açık bir şekilde hayal kırıklığı yaşadığını" ve memurlarının takip tekniği konusunda "birçok soru" yönelttiğini kaydetti.

Foxx, her iki olayda da memurların ateş ettikleri anda kendi hayatlarından endişe ettiklerini, ancak bu olaylarda Chicago Polis Departmanı'nın takip politikası hakkında "derin endişelerinin" olduğunu sözlerine ekledi.

Chicago'da, geçen yıl Adam Toledo ve Anthony Alvarez, iki farklı olayın takibi sırasında "ellerinde silah olduğu gerekçesiyle" polis kurşunuyla öldürülmüştü.