Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus savaş gemileri Odesa kıyılarına ateş açtı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Ukrayna, Rusya'ya ait deniz kuvvetlerince Odesa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığını duyurdu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00 civarında Rus savaş gemilerinin Odesa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odesa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."
[Grafik: TRT Haber]
Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.
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