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Dünya
AA 30.01.2025 11:24

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırının kentteki 10 katlı bir apartmana yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı açıklamada, Rusya'nın Sumi'ye saldırısına tepki gösterdi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, saldırıyı korkunç bir trajedi olarak değerlendirdi.

Zelenskiy mesajında, "Dünyanın, bu terör nedeniyle Rusya'ya baskı yapmaktan çekinmemesi çok önemlidir. Ukrayna'ya ve Ukraynalılara destek veren tüm liderlere minnettarım." ifadesini kullandı.

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