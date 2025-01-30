Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek

Trudeau, X sosyal medya platformundan, Trump'ın Kanada ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu verginin hayata geçirilmesi halinde Kanada'nın tüm bölgelerinin etkileneceğine dikkati çeken Trudeau, eyalet liderleriyle konuyu görüştüğünü ve yetkililerin bunu önlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Trudeau, "Gerekirse hepimiz güçlü ve ulusal bir yanıt vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Trump, göreve başladığı ilk gün, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, ilk döneminde Kanada'ya yönelik daha yüksek tarifeler uyguladığında da Ottawa yönetimi, 2018’de milyarlarca dolarlık yeni vergileri ABD’ye karşı misilleme olarak duyurmuştu.