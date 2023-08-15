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Dünya
AA 15.08.2023 09:34

Ukrayna: Rus ordusu füze saldırıları düzenledi

Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'nın Lviv, Dnipropetrovsk, Volın, Çerkası ve diğer bölgelerine füze saldırıları düzenlediği duyuruldu.

Ukrayna: Rus ordusu füze saldırıları düzenledi

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, gece bölgeye füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Lviv kentinde füze parçalarının 2 apartmana düştüğünü aktaran Kozinskiy, "Bu evlerde yangın çıktı, hasar oluştu, insanlar tahliye edildi. Yaralılar var, can kaybına ilişkin bilgi kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak da sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın füze saldırıları sonucunda Dnipro şehrindeki bir iş yerinde yangın çıktığını, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lısak, bölgede 7 seyir füzesinin düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Volın Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Pogulyayko, Rus füzesinin Lutsk şehrindeki bir iş yerine isabet ettiğine dikkati çekerek saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Çerkası Bölgesi Askeri İdare Başkanı İgor Taburets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabaha karşı Rusya'nın Çerkası bölgesine füze saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Füzenin bir iş yerini vurduğunu aktaran Taburets, "Başka bir füze sağlık kurumunun bulunduğu alana düştü. Can kaybı yaşanmadı." ifadelerine yer verdi.

Taburets, saldırılarda su ve ısı şebekelerinin zarar gördüğünü, olay yerinde ilgili servislerin çalıştığını kaydetti.

"Ukrayna hava kuvvetlerince 16 seyir füzesi imha edildi"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, sabah 04.00 sularında Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve denizden füze saldırıları düzenlediği bilgisi verildi.

Çeşitli tipte 28 seyir füzesinin fırlatıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamaya göre, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi, birçok bölgede hava savunma sistemi çalıştı.

Açıklamada, "Hava muharebesi sonucunda Ukrayna hava kuvvetleri araçları savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 16 Kalibr Х-101/Х-555 tipi seyir füzesi imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus ordusu, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerine 8 C-300-400 uçaksavar güdümlü füzesi fırlattı.

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