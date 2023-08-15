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Dünya
DHA, AA 15.08.2023 09:15

Dağıstan'da patlama: 35 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dağıstan'da patlama: 35 ölü

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamanın ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti. EMERCOM yangının söndürüldüğünü duyurduç

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, can kaybı 35 olarak açıklandı.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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