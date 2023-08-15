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Dünya
AA 15.08.2023 07:03

Washington'a şiddetli fırtına ve sel uyarısı

ABD'nin başkenti Washington'da bazı bölgeler için şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı.

Washington'a şiddetli fırtına ve sel uyarısı
[Reuters (Arşiv)]

Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına ve selin etkili olmasının beklendiği belirtilerek, "Fırtına güzergahında olanlar için uçuşan enkazlar tehlikeli olacaktır. Binaların çatı, dış kaplama ve pencerelerinde zarar oluşabilir." uyarısında bulunuldu.

NWS, söz konusu hava şartları geçinceye kadar imkanı olanları sığınakları kullanmaya çağırdı.

Şiddetli fırtınanın, başkent Washington'ın dışında Virginia eyaletinin kuzey kısımlarıyla, Maryland eyaletinin bazı bölgelerinde gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ve bölge sakinlerinin "su baskınlarına karşı hazırlıklı olması" gerektiği vurgulandı.

Aşırı yağmur nedeniyle, nehir ve dere yataklarının taşabileceği, alçak ve sele eğilimli alanların su altında kalabileceği belirtildi.

Ayrıca, fırtınanın gece yarısına doğru azalmasının, yağmurun ise sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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