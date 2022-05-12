Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-12 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 650 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 161 helikopter, 1195 tank, 2 bin 873 zırhlı araç, 534 top, 191 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 2019 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 398 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.