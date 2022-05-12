Batıda İsveç, kuzeyde Norveç, doğuda Rusya ile sınırı bulunan Finlandiya, Baltık Denizi’ne kıyısı bulunan bir ülke.

Topraklarının üçte biri kutup bölgesinde yer alan ülkenin yüzde 69’u orman, yüzde 10’u ise göllerle kaplı. Tarıma elverişli arazi oranı ise yüzde 18 civarında.

Nüfus yoğunluğu güneyde daha fazlayken, Kuzeyde çok az. Nüfusun yüzde 20’si başkent Helsinki ve civarında yaşıyor.

Yıllık nüfus artışının yüzde 0,3 civarında olduğu Ülkede, kilometrekareye 14,7 kişi

düşüyor.

Ülkede en çok yaşayan yabancı kökenli grup Rus vatandaşlarıyken, Türk vatandaşları ülkede yabancı uyruklular sıralamasında alt sıralarda yer alıyor.

Finlandiya, AB ülkeleri arasında oransal olarak en yüksek 65 yaş üstü nüfusa sahip ülke. Toplam nüfusun yüzde 18,8’si 65 yaş üstü.

Dünyaya ilham olan Fin eğitim sistemi

Finler eğitime büyük saygı duyuyor, hatta eğitimi, kazanılan gelirden daha önemli görüyor. Finlandiya 7 ila 17 yaşları arasındaki tüm çocuklar için zorunlu eğitim sistemine sahip.

Öğretim, kitaplar ve okul yemeklerini de içeren dokuz yıllık kapsamlı okul eğitimi

ücretsiz. Okul sistemi yüzde 100 okuma oranı sağlıyor ve bütün çocukların dokuz yıl süresince kapsamlı okul eğitimine katılması gerekiyor.

Bu eğitimin ardından kolej ve üniversite eğitiminin takip ettiği mesleki okuldan lise eğitimine kadar çeşitli eğitim hizmetleri sunuluyor.

Üniversiteyi de içeren eğitimin tüm aşamaları öğrenciler için ücretsiz. Devlet, 17 yaşının üstündeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği veriyor. Finlandiya’da 20 üniversite, 28 Teknik Okul, 1 Askeri Akademi bulunuyor.

Batarya üretiminin merkezi

Finlandiya, özellikle ağaç, metal, mühendislik, telekomünikasyon ve elektronik sanayiinde tarihsel rekabete sahip olan bir ülke.

Ülke teknoloji ihracatında olduğu kadar bilişim ve komünikasyon teknolojisi, oyun, temiz teknoloji ve biyo-teknoloji alanlarında başlatmış olduğu gelişmelerle de üstün özelliklere sahip bir konumda.

Batarya üretimi alanında anahtar metaller olan nikel ve kobalt hali hazırda Finlandiya'da çıkarılarak işleniyor.

Finlandiya, ekonomik serbestlik endeksine göre dünyada 178 ülke arasında 17. sırada, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 20. sırada ve insani gelişmişlik endeksine göre 189 ülke arasında 11. sırada.

Ülkenin 2020 yılı GSYİH’si 270 milyar dolar, kişi başına düşen milli geliri 49 bin dolardır.

Dünyanın en mutlu ülkesi

Ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandığı Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Mutluluk Raporu'nda birinciliği alan ülke Finlandiya.

Finlandiya'yı ilk 10'da Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip ediyor.

Finlandiya, 1960’lardan itibaren kapsamlı hizmetler sunan bir İskandinav tarzı refah devleti kurdu.

Refah hizmetleri Devlet bütçesinin yaklaşık dörtte birine ve yerel hükümet giderlerinin yüzde 40’ından fazlasına denk geliyor.

Finlandiya'da siyasi ve idari yapı

Finlandiya parlamenter demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyett. Yasama yetkisi Parlamento ve Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor.

Parlamento, Anayasa çerçevesinde Hükümetin üstünde bulunuyor. Parlamento her biri dört yıllık görev süreleri için seçilen 200 Parlamento üyesinden oluşuyor.

Uygulamada Parlamento'nun yasa yapması, Hükümet tekliflerine dayanıyor.

Devlet Başkanı, doğrudan çoğunluk oyları ile altı yıllık görev süresi için seçilen Finlandiya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı için aynı kişi sadece iki kez seçilebiliyor.

Siyasi sahnede en çok yer tutan partiler Merkez Parti (Suomen keskusta), Milli Koalisyon (Kansallinen kokoomus) ve Sosyal Demokrat Parti (Suomen sosialisemokrattinen puolue)

Finlandiya’daki mahkemelerin bağımsızlığı anayasa ile korunuyor.