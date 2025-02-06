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Dünya
AA 06.02.2025 11:52

Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Primorsko-Akhtarsk hava üssüne hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Primorsko-Akhtarsk hava üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Rus ordusunun, söz konusu üssü hava operasyonları için kullandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'ların fırlatılması, İHA'ların depolanması ve hazırlanmasının yanı sıra Zaporijya ve Herson bölgelerinde görev yapan (Rus savaş) uçakların bakımı için kullanılıyor." denildi.

Açıklamada saldırının, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri birlikleri ile savunma kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla iş birliğinde düzenlendiği aktarıldı.

Rus ordusu Ukrayna'ya iki füze ve 77 İHA ile saldırdı

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırıda 2 "İskander-M" tipi balistik füzesi ve 77 İHA'nın kullanıldığı, 56 İHA'nın havada imha edildiği aktarıldı.

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