Parçalı Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2025 11:12

AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.

AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
AB, 33'üncü yıl dönümüne sorunlarla giriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor
12:15
MSB: Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için çalışılacak
11:57
Hollanda'daki kamu cihazlarına DeepSeek yasağı
11:55
Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik
11:49
'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı
11:47
Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi sigortalı sayısının üstüne çıktı
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
FOTO FOKUS
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ