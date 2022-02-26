Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 05:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Rus birlikler Kiev'de ordu üssünden püskürtüldü
Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin Kiev'de ordu üssüne saldırdığını ve saldırının püskürtüldüğünü aktardı. Rusya ordusunun Kiev'de elektrik üretim santraline de saldırdığı duyuruldu.
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