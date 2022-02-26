Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin başkenti Kiev'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Vasylkiv kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Kiev'deki CNN ekipleri, cumartesi sabahı erken saatlerde şehrin batısında ve güneyinde şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Hala karanlık olan gökyüzü, patlamalarla aydınlandı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi, son 10 dakikada Shulyavka ve Hayvanat Bahçesi bölgesinde 50'den fazla patlama yaşandığını duyurdu.

Zelenskiy: Gece daha zor olacak, fırtına kopacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna'ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok geçecek. Kiev'i kaybedemeyiz" dedi.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.