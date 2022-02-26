Ukrayna'da yaşananların ciddi bir endişe konusu olduğunu söyleyen ve çatışmanın ekonomik etkisine dikkati çeken Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

Söz konusu krizin, COVID-19 salgınıyla sarsılan küresel ekonomi için "hassas bir zamanda" geldiğini belirten Georgieva, Ukrayna'yı ellerinden gelen her şekilde desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Ukrayna için maksimum faydayı sağlamak amacıyla Dünya Bankası Grubu ve diğer ortaklarla da çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Georgieva, "Fonun araç setinde bir dizi enstrüman var ve Ukrayna'daki durum geliştikçe yetkililerle onlara en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çatışmanın yansımaları dünyada önemli ekonomik riskler oluşturuyor"

Devam eden politika tavsiyesine ek olarak, 2,2 milyar dolar tutarındaki mevcut stand-by düzenlemesini de incelediklerini belirten Georgieva şunları söyledi:

"Daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırıyoruz. Yetkililer IMF'den acil finansman talebinde bulundu. Ukrayna'nın ötesinde, çatışmanın yansımaları bölgede ve dünyada önemli ekonomik riskler oluşturuyor. Finansal sistemin işleyişi, emtia piyasaları ve bölgeyle ekonomik bağları olan ülkeler üzerindeki doğrudan etki dahil olmak üzere potansiyel sonuçları değerlendiriyoruz. Uluslararası ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde üyelerimizi gerektiğinde desteklemeye hazırız."