İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk saatlerinde Vuhledar, Kharkiv ve Uman'da gerçekleştirdiği 3 saldırıyı analiz eden Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Laboratuvarda fotoğraf, video ve uydu görüntülerini içeren dijital deliler incelendi.

Örgütün belgelediği en ölümcül saldırı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Vuhledar bölgesindeki bir hastanenin yakınına yerel saatle 10.30'da yapıldı. Bu saldırının sonucunda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Örgütün silah uzmanı, saldırıda 9M79 Toçka balistik füzesinin kullanıldığını tespit etti.

Saldırı sonucunda büyük bir krater oluştu

Diğer bir saldırı, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv bölgesinde yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildi.

Bu saldırı da en az 1 sivil erkeğin ölümüne, 2 sivil kadının yaralanmasına ve büyük bir yangın hasarına neden oldu. Apartmanlar arasında oluşan büyük krater, saldırıda kullanılan silahın büyük olasılıkla tek bir büyük füze veya roket olduğunu gösteriyor.

24 Şubat'ta Çerkası bölgesindeki Uman'da saat 07.00'de gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise 1 sivil erkek hayatını kaybetti ve civarda bulunan bir restoran zarar gördü.

"Rus ordusu sivillerin yaşamını açıkça hiçe sayıyor"

Örgüt, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında sivil bölgelere ve koruma altında olan hastane gibi yapılara saldırılarda bulunduğunun altını çizdi:

"Gelişigüzel saldırılar uluslararası insancıl hukukun (savaş hukuku) ihlalidir ve savaş suçu teşkil edebilir."

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Rus ordusunun, yoğun nüfuslu bölgelerde balistik füzeler ve geniş alanları etkileyen diğer patlayıcı silahları kullanarak sivillerin yaşamını açıkça hiçe saydığı vurguladı.

"Rusya hükümeti bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmelidir"

Bu saldırılardan bazılarının "savaş suçu" teşkil edebileceğine dikkati çeken Callamard, "Yalnızca hassas güdümlü silahlar kullandığına dair yanlış iddiada bulunan Rusya hükümeti bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmelidir" dedi.

Rusya birliklerinin, savaş hukukunu ihlal eden, gelişigüzel saldırılara "derhal" son vermesi çağrısı yapan Callamard, "Sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan balistik füzeler ve hedef hassasiyeti olmayan diğer patlayıcı silahların kullanımına devam edilmesi mazur görülemez" değerlendirmesinde bulundu.