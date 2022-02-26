Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, 2014 yılında Luhansk havaalanında Ukraynalı paraşütçülere sahip bir uçağın vurulmasının intikamı olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov da, yaklaşık 1 saat önce Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitchko, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınında üç ila beş dakikalık beş patlamanın duyulduğunu söyledi.

Klitchko "Acil hizmetler devam ediyor. Ayrıntıları öğreniyoruz. Şu anki durum Kiev için tehdit edici. Sabaha karşı çok zor olacak" dedi.

Vitali Klitchko şehirdeki köprülerin koruma ve özel kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.