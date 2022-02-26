Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal ağlarda Bakanlığın internet sitesinin Anonymous hacker topluluğunca devre dışı bırakıldığı ve askeri personelin kişisel verilerine ulaşıldığıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinin tüm donanım ve yazılımları, verilen parametrelerle normal modda çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Savunma Bakanlığının askeri personeli ve diğer çalışanlarının herhangi bir kişisel veri listesini Bakanlığın internet sitesindeki sunucularda saklamadığı aktarılan açıklamada, bunun "Ukraynalıların bilmediği Rusya yasalarınca yasaklanmış olduğu" dile getirildi.

Hacker topluluğu Anonymous, Ukrayna’ya saldırması nedeniyle Rusya’ya karşı siber savaş açmıştı. Topluluk, Twitter hesabından, tüm dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya’yı hedef alma çağrısı yapmış, Kremlin’in internet sitesi dahil devlete ait pek çok internet sitesini erişilmez hale getirdiklerini duyurmuştu.