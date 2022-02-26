Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Moskova yönetimine yaptırımlar genişletiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum” demişti.

Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilmiş, bu finansal kurumların da Rus ekonomisinde önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştı.

“Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacağız” diyen Joe Biden, Rus ordusunun finansmana erişimini ve büyümesini engelleyeceklerini, Moskova'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceklerini söyledi.

Putin'e doğrudan yaptırım uygulama ihtimallerinin de bulunduğunu belirten Biden “Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz. Yaptırımlar füzeler kadar etkili olacak” dedi.

ABD’den Rusya'ya ihracat kısıtlamaları

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alan bazı ihracat kısıtlamaları getirildiğini duyurmuştu.

Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere kısıtlama uygulanacağı belirtildi ve 49 Rus askeri işletmesinin de kara listeye alındığı duyuruldu.

AB, ABD ve Kanada Rusya’ya yaptırım uygulayacak. Washington’dan son gelişmeleri @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/AT969tOWeD pic.twitter.com/iw6FyErbWv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2022

Putin ve Lavrov'un varlıkları dondurulacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Söz konusu iki liderin AB'nin yaptırım rejimine tabi tutulacağını ve varlıklarının dondurulacağını söyledi.

Bunun öncesinde yürürlüğe giren ilk yaptırım paketinde, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe girdi.

Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.

Onay sürecindeki ikinci yaptırım paketinde de AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.

Rus bankalarının İngiltere'deki varlığı donduruldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tüm büyük Rus bankalarının İngiltere'deki varlıklarının dondurulacağını, Rusya'nın sterline erişiminin engelleneceğini ve Rusya'ya bir dizi ileri teknoloji ihracatının yasaklanması için mevzuat çıkarılacağını duyurmuştu.

Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere'de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklandı ve 100'den fazla Rus kuruluşuna yeni yaptırımlar uygulandı.

Başbakan Johnson, ülkesinin yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını da açıkladı.

Kanadalıların Rus devlet tahvillerini satın alması yasaklandı

Kanada Başbakanı Trudeau, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

Karara oy veren Rus Parlamentosu üyelerinin hedef alınacağı ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarının yasaklanacağı açıklanmıştı.

Trudeau, Rusya'nın askeri operasyon başlatmasının ardından, Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’a da yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus’a ve liderlerine de ek yaptırım uygulanacak.

Trudeau, "Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Beyaz Saray: SWIFT yaptırımı masada

Rusya’ya karşı uygulanması gündeme gelen yaptırımlar arasında ülkenin SWIFT sisteminden çıkarılması da bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın askeri müdahalesinden önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın krizi tırmandırması halinde SWIFT ödeme sisteminden çıkartılmasını önermişti.

24 Şubat’taki açıklaması sırasında bu konuya değinen ABD Başkanı Biden, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söylemişti.

Bunun ardından İngiltere ve Kanada'nın başı çektiği birçok ülke Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılmasını desteklediklerini duyurmaya başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimalinin görüşüldüğü belirtildi.