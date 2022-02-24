Joe Biden, son duruma dair yapacağı açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız."

Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik "zalimce bir saldırıya" giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını söyledi.

"Putin ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak"

Biden, Putin'in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini hatırlatarak, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum " ifadesini kullandı.

Biden, Almanya'ya asker gönderiyor

Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını söyledi.

Biden, salı günü yaptığı konuşmada NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını açıkladığını anımsatarak, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini duyurdu.

"Uygulayacağımız yaptırımlar önemli sonuçlar ortaya koyacak. Rusya'nın uzun vadede etkileneceği şekilde yaptırımları ortaya koyuyoruz."

Küresel enerji tedarikini güvence altına almaya çalıştıklarını söyleyen Biden, "Amerikan petrol ve gaz şirketleri, kârlarını artırmak için fiyatlarını artırmak için bu anı istismar etmemelidir" dedi.

"ABD güçleri Ukrayna'da savaşmayacak"

Rusya'ya uygulayacakları yaptırımlardan finansal ve staratejik sektörlerin hepsinin etkileneceğini söyledi.

"Rusyanın teknolojiyle ilgili ihracatının yarısı da bundan payını alacak. Rusyanın stratejik hedefleri uzun vaadeli olarak etkilenecek."

Yarın NATO'da bir toplantı gerçekleşeceğini ve müttevik liderlerin biraraya geleceğini söyleyen Biden, Ukrayna'da ABD güçleri olmayacağını söyledi. "ABD güçleri Ukrayna'da savaşmayacak" dedi.

"Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz"

Bizler kendi kapasitemiz içerisinde Amerikan halkının korunması için herşeyi yapmaktayız diyen Biden, "Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz" dedi.

"Putin bu şekilde güç kullanarak sınırların değişmeyeceğini bilmeli. Saldırganlığı seçmenin sonuçları olacağını bilmeli.Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz. Yaptırımlar füzeler kadar etkili olacak."

ABD - Rusya ilişkilerinde büyük bir kırılma olduğunu söyleyen Biden, Putin'le konuşmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

"Bu süreçten bizler daha güçlü çıkarken Rusya daha zayıf çıkacak göreceksiniz. Putin gibi baskıcı ve tiran kişiler bu şekilde özgürlüklerin karşısına çıkamayacağını görecek. Putin'in uluslararası sahneden dışlanmasını sağlayacağız."