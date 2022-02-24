AFP'nin haberine göre Ukrayna'nın güneyinde 13 sivilin ve 9 askerin öldüğü açıklandı.

Ukrayna'nın güneyinde 13 sivil ve 9 askerin öldüğü açıklandı. Donbas'taki son durumu ve bölgede gün boyu yaşananları @trthaber muhabiri Damla Bürçeler aktardı.https://t.co/Eoh1wYLhIE pic.twitter.com/HpXncL9xV8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırının başladığı sabah saatlerinden bu yana Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna'ya 75 Rus savaş uçağı girdi, 100 füze fırlatıldı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece Ukrayna’ya 75 Rus savaş uçağının girdiğini ve 100 füze fırlatıldığını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna'ya Belarus tarafından 4 balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

CNN kanalı, Rus hava indirme birliklerinin Kiev'in yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısının yakınındaki Antonov Airport havalimanını ele geçirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını, Ukrayna ordusunun da 1986'daki trajedinin tekrar yaşanmaması için canları pahasına burayı savunduklarını belirtti. Zelenskiy, bunun tüm Avrupa'ya karşı savaş ilanı olduğunu ileri sürdü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların yoğunlaştığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.



