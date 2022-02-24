İngiliz The Guardian gazetesi 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor manşetiyle haberi verdi.



The Times "Putin, Batı'yı tehdit etti" dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini yazdı.

Borsalar düştü, doğal gaz fiyatları yükseldi



The Telegraph gazetesi, Rusya'nın Ukrayna hamlesiyle borsaların düştüğüne, doğal gaz fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekti.

Alman medyası: Rusya saldırıyı gerekçelendirilemedi



Alman Der Spiegel dergisi, Putin‘in Ukrayna’ya savaş ilan ettiğini ancak bunu gerekçelendiremediğine vurgu yaptı.



Alman BILD gazetesi gelişmeyi “Rusya Ukrayna’yı bombalıyor” manşetiyle duyurdu, Rusya'nın sivilleri vurduğuna dikkati çekti.

Belçika basınından göçmen uyarısı



Belçika devlet televizyonu VRT, Belçika ordusuna her tür görev için hazır olma emri verildiğini duyurdu.



Ukrayna'ya insani yardım ve malzeme gönderileceğini, ancak silah gönderme planının bulunmadığını aktardı.



Belçika gazetesi Le Soir ise , "Ukrayna'nın komşuları göçmen akınına hazır olsun" başlığını attı.



Savaşın gidişatına göre 20 bin ile 5 milyon arası kişinin yerinden olabileceği ifade edildi.

Çin medyası ABD'yi suçladı



Çin medyası ise Rusya'nın saldırganlığını görmezden geldi.



Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gelişmelerden ABD'yi sorumlu tuttu.



Halkın Günlüğü gazetesi de Putin’in "Ukrayna’yı işgal niyetimiz yok" sözünü öne çıkardı.