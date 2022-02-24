Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya medyasında yankılandı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya medyasında da yankı buldu. İngiliz medyası "Rusya Ukrayna'yı işgal etti" başlığıyla haberi verirken, Alman medyası sivillerin vurulmasına dikkat çekti. Çin medyası ise saldırıyı görmezden gelerek ABD'yi suçladı.
İngiliz The Guardian gazetesi 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor manşetiyle haberi verdi.
The Times "Putin, Batı'yı tehdit etti" dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini yazdı.
Borsalar düştü, doğal gaz fiyatları yükseldi
The Telegraph gazetesi, Rusya'nın Ukrayna hamlesiyle borsaların düştüğüne, doğal gaz fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekti.
Alman medyası: Rusya saldırıyı gerekçelendirilemedi
Alman Der Spiegel dergisi, Putin‘in Ukrayna’ya savaş ilan ettiğini ancak bunu gerekçelendiremediğine vurgu yaptı.
Alman BILD gazetesi gelişmeyi “Rusya Ukrayna’yı bombalıyor” manşetiyle duyurdu, Rusya'nın sivilleri vurduğuna dikkati çekti.
Belçika basınından göçmen uyarısı
Belçika devlet televizyonu VRT, Belçika ordusuna her tür görev için hazır olma emri verildiğini duyurdu.
Ukrayna'ya insani yardım ve malzeme gönderileceğini, ancak silah gönderme planının bulunmadığını aktardı.
Belçika gazetesi Le Soir ise , "Ukrayna'nın komşuları göçmen akınına hazır olsun" başlığını attı.
Savaşın gidişatına göre 20 bin ile 5 milyon arası kişinin yerinden olabileceği ifade edildi.
Çin medyası ABD'yi suçladı
Çin medyası ise Rusya'nın saldırganlığını görmezden geldi.
Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gelişmelerden ABD'yi sorumlu tuttu.
Halkın Günlüğü gazetesi de Putin’in "Ukrayna’yı işgal niyetimiz yok" sözünü öne çıkardı.