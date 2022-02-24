Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD: Rus askerleri Kiev'e doğru ilerliyor
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.
Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Ana nüfusun olduğu yerler hedefleniyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022
ABD tarafından gelen açıklamaların ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ali Artmaz Washington’dan aktardı.https://t.co/qTyi9OKN1l pic.twitter.com/myVyhuJCDj
Rus ordusunun Ukrayna’ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğu açıklandı.
Bu arada Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmeye çalıştığını söyledi.
Etiketler: ABD Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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