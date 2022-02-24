Kiev Belediye Başkanı olan eski ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Klitschko, BBC Radio 4'ün World at One isimli programında katıldı.

İnsanların şehirdeki patlamaları duyduklarında şok olduklarını ve Batı'dan Ukrayna'ya yardım etmek için birlik çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Modern, demokratik bir ülke inşa etmek ve Avrupa ailesinin bir parçası olmak bizim hedefimiz, hayalimizdir" diyen Klitschko, Ukraynalıların savaşacağını söyledi.

"Rusya ordusunun dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu ve bunun zorlu bir mücadele olacağını biliyoruz. Ancak Ukraynalılar Rus saldırganlığından hoşlanmıyor ve geleceğimiz için, çocuklarımız için savaşacağız"

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