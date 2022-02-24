Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 60 arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 eurodan kapanmıştı.
Doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün 144 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatında dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde artış yaşandı.
Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseldi.
AB ülkeleri, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
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