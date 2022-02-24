Rusya Lideri Putin'in Ukrayna'ya saldırı başladığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra, çatışmadan geldiği iddia edilen videolar ve görüntüler sosyal ağlarda trend olmaya başladı.

Çok sayıda gerçek görüntü olsa da, yüz binlerce izlenmeye ulaşan bazı viral klipler, geçmişteki çatışmalardan veya eski askeri tatbikatlardan olayları gösteriyor.

Örneğin aşağıdaki görselde Ukrayna’nın Kharkov kentini bombalayan Rus uçaklarını gösterdiği iddia edildi. Ancak görüntünün 2020 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

Bunların çoğu, kontrol etmeden içerik yayınlayan kullanıcılardan geliyor gibi görünüyor.

BBC'de yer alan habere göre 2014 Rusya-Ukrayna savaşının, 2011 Libya savaşının ve 2020 Beyrut patlamalarının viral hale geldiği görüldü.

Aşağıdaki görsel de sosyal medyada paylaşıldı ve haber sitelerinde kullanıldı. Ancak görselin 1993 yılında ait olduğu ortaya çıktı.

Rus askeri paraşütçülerinin Ukrayna'ya indiğini iddia eden bir viral video ise ilk olarak 2016'da internette yayınlandı.

Twitter, doğrulayıcılar ve araştırmacılar tarafından eski veya yanlış olduğu kanıtlanan birkaç videoyu kaldırdı.