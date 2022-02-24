AB'nin dış politika servisinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Chizhov, "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın sebepsiz, haksız işgali" nedeniyle kınandı.

Rus büyükelçiden, Brüksel'in askeri operasyonlara son verilmesi talebinin Moskova'ya iletilmesi istendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.