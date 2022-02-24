Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen bilgiye göre Marshall Adaları bayraklı, sahibi Türk olan 'Yasa Jupiter' adlı yük gemisine bomba isabet etti.

Geminin yardım talep etmediği ve Romanya kara sularına intikal halinde olduğu belirtildi. Geminin güvende olduğu açıklandı.