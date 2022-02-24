Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk sahipli yük gemisi Odessa'da isabet aldı
Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupiter gemisine bomba isabet etti. Geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal ettiği ve güvende olduğu kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen bilgiye göre Marshall Adaları bayraklı, sahibi Türk olan 'Yasa Jupiter' adlı yük gemisine bomba isabet etti.
Geminin yardım talep etmediği ve Romanya kara sularına intikal halinde olduğu belirtildi. Geminin güvende olduğu açıklandı.
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