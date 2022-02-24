Siber güvenlik firması ESET'teki araştırmacılara göre, Ukrayna'da yeni keşfedilen yıkıcı bir yazılım yüzlerce bilgisayarı vurdu.

Şirket, sosyal medyada yaptığı açıklamada veri silme programının ülkedeki yüzlerce makineye kurulduğunu söyledi. Ve Rusya'nın muhtemelen son birkaç aydır bu saldırının üzerinde çalıştığını ekledi.

Yazılım Ukrayna dışına yayılıyor

Siber güvenlik firması Symantec'ten Vikram Thakur da olayı araştırıyor. Yazılımın Ukrayna dışına yayıldığını söyledi.

Thakur, "Ukrayna ve Letonya'da hareketlilik görüyoruz" dedi. Daha sonra Litvanya'yı da ekledi.

Silecekten kimin sorumlu olduğu belirsiz olsa da, şüpheler defalarca Ukrayna ve diğer ülkelere karşı veri karıştırma saldırıları başlatmakla suçlanan Rusya'ya düştü.

Rusya iddiaları yalanladı.