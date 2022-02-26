Twitter tarafından yapılan açıklamada "Kritik kamu güvenliği bilgilerinin öne çıkarıldığından ve reklamların bu bilgilerden olumsuz etkilenmediğinden emin olmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz." denildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu da sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.