ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırının "mimarlarına" yaptırım uyguladığını açıkladı.

Yaptırım kararlarının Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediğine işaret edildi. Bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği belirtildi.

"Putin ve Lavrov doğrudan sorumludur"

Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur" değerlendirmesi yer aldı.

Hazine'nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının "son derece nadir" olduğunun altı çizildi ve Putin'in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi "despotları" içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da listede

Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesi de bu yaptırım listesinde yer aldı. Üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov da bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.

"ABD Putin'e maliyet yüklemeye devam ediyor"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın ciddi bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini vurgulayan Yellen, "Dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.