İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus özel jetlerinin İngiltere hava sahasını kullanmasının yasaklandığını duyurdu:

"Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. Karar şu andan itibaren geçerli."

Putin’s actions are unlawful and anyone benefitting from Russia’s aggression in Ukraine is not welcome here. I’ve strengthened our ban in the UK so that no Russian private jet can fly in UK airspace, or touchdown – effective immediately. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 25, 2022

Rusya hava sahasını İngiliz uçaklarına kapattığını duyurmuştu

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Söz konusu kararın ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığını belirtmiş ve "25 Şubat itibarıyla, İngiltere'nin sahip olduğu, İngiltere'ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Bulgaristan da hava sahasını Rusya'ya kapatmıştı

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Nikolay Sabev, Bulgaristan'ın hava sahasını Rusya'ya kapattığını açıklamıştı.

Bakan, bu kararın askeri çatışmanın tırmanmasının bir sonucu ve Ukrayna ile dayanışmanın bir işareti olduğunu söylemişti.