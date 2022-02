İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus özel jetlerinin İngiltere hava sahasını kullanmasının yasaklandığını duyurdu:

"Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. Karar şu andan itibaren geçerli."

Putin’s actions are unlawful and anyone benefitting from Russia’s aggression in Ukraine is not welcome here. I’ve strengthened our ban in the UK so that no Russian private jet can fly in UK airspace, or touchdown – effective immediately.