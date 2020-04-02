Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ukrayna Ordusunda ilk koronavirüs vakası
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, askeri hastanede görevli kadın doktorun korona virüsüne yakalanmasıyla orduda ilk korona vakasının tespit edildiği ifade edildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sağlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, “2 Nisan saat 07.00 itibariyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ilk koronavirüs vakası saptanmıştır. Askeri hastanede görev yapan kadın doktorumuzun testi pozitif çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Olaya ilişkin olarak 140 silahlı kuvvetler personeli karantinaya alındı.
Öte yandan Ukrayna’da virüsle mücadele eylem planı dahilinde uygulanan karantina kararları istikrarlı şekilde sürdürülüyor. Ülkedeki vaka sayısı 804’e, ölü sayısı ise 20’ye çıktı.
Etiketler: Ukrayna ordu koronavirüsSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 15:20
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