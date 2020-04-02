Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilirken, normal zamanlarda yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu birçok turistik yer de sessizliğe büründü.

Birçok Avrupa ülkesinde virüs tespit edilenlerin ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, tedbirler de artırılıyor.

Vaka sayısının dün gece bin 60'a çıktığı ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'da, bugün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in başkanlığında acil durum toplantısı yapılacak. Toplantıda, mevcut tedbirlere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.

[Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da cadde ve sokaklar COVID-19 salgını nedeniyle sakin. | Fotoğraf: AA]

Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Sırbistan'ın salgınla mücadelesine en çok Çin'in yardım ettiğini belirterek, Rusya'nın da yardım göndermek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Bu arada, Sırbistan'daki kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kişiye daha para cezası verildiği bildirildi.

Hırvatistan 6 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan'daki vaka sayısı 963, can kaybı ise 6 olarak açıklanırken, yapılan hükümet toplantısında, nisan ayında uygulanacak önlemler ve işletmelere yönelik ekonomik destek paketi değerlendirildi.

[Hırvatistan'ın başkenti Zagreb. | Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Vili Beros, Hırvatistan'daki vaka sayısının düz bir çizgide ilerlediğini belirterek, "Salgınla mücadelede sağladığımız başarı, erken tedbir ve halkımızın bireysel sorumluluğundan geliyor. Lütfen evde kalmaya devam edin." dedi.

[Hırvatistan'ın başkenti Zagreb. | Fotoğraf: AA]

Slovenya'da da ekonomik destek paketi hazırlanıyor

Vaka sayısının 897'ye, can kaybının ise 16'ya çıktığı Slovenya'da ise hükümet, 2 milyar euroluk büyük destek paketi hazırlandığını açıklarken, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısında bulunulmaya devam edildi.

Karadağ'da yasaklara uymayan 31 kişi gözaltına alındı

Karadağ'daki vaka sayısı 140'a yükselirken, Sağlık Enstitüsü Müdür Yardımcısı Senad Begic, bugün 21 yeni vaka tespit ettiklerini ve bunun ülkede vaka sayısının artacağının işareti olduğunu söyledi.

[Karadağ'ın başkenti Podgorico'da sokak ve meydanlar boş kaldı. | Fotoğraf: AA]

Karadağ'da 19.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağına uymayan 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bosna Hersek'te vaka sayısı 512

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 512'ye, can kaybı ise 15'e yükselirken, AB'nin sağladığı tıbbi malzemelerin gün içinde ilgili kurumlara ulaştırılacağı kaydedildi.

[Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna salgın nedeniyle oldukça sakin. | Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Dragan Covic de ülkeye gönderdiği tıbbi yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

[Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna salgın nedeniyle oldukça sakin. | Fotoğraf: AA]

Avusturya'da 158 kişi öldü

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilere göre, ülke genelinde virüs bulaşan kişilerin sayısı 10 bin 859'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 158'e çıktı. Ülkede 92 binin üzerinde test yapılırken, sağlığına kavuşanların sayısı ise bin 749 olarak açıklandı.

Çekya'da 3 bin 604 kişi enfekte oldu

COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısının 40'a yükseldiği Çekya'da, vaka sayısı 3 bin 604 oldu.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 12 Mart'tan 11 Nisan'a kadar sürecek acil durumun 11 Mayıs'a kadar uzatılmasının, hükümet tarafından talep edildiğini söyledi.

[Çekya'nın başkenti Prag'da sükunet hakim | Fotoğraf: Reuters]

Vojtech, virüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz biriminin acil durumun uzatılması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, buna ilişkin oylamanın gelecek hafta mecliste yapılacağını aktardı.

Polonya'ya yardım Tayvan'dan

Polonya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 633'e, can kaybı ise 45'e çıktı.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Tayvan hükümetinin virüsle mücadele eden ülkelere 10 milyon maske yardımında bulunacağı ve bu kapsamda Polonya'ya da 500 bin maske geleceği kaydedildi.

Fransa'da bağış platformu oluşturulacak

Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen ve yardıma ihtiyacı olanlar için bir bağış platformu oluşturulacağını açıkladı.

Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, COVID-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 4 milyona yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Ajansı Kurumundan yapılan açıklamada ise Haut-Rhin bölgesindeki 620 yaşlı bakım evinin 411'inde COVID-19 tespit edildiği ve toplam 570 yaşlının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

İsviçre 18 bin 117/505, Romanya 2 bin 738/94, Danimarka 3 bin 355/104, Finlandiya bin 518/17, Estonya 858/11, Macaristan 585/21, Slovakya 426/1, Kosova 125/1, Kuzey Makedonya 354/10, Arnavutluk 277/16. Bulgaristan 449/10.