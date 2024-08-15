Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2024 16:12

Ukrayna: Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı duyuruldu.

Ukrayna: Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlığında askeri üst düzey yetkililerin katıldığı Başkomutanlık Karargahı Toplantısı yapıldı.

Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Sırskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı askeri komutanlık merkezinin kurulduğunu belirterek, "Kanun ve düzeni korumak, kontrol edilen bölgelerdeki halkın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için bir askeri komutanlık merkezi kuruldu ve başına Tümgeneral Eduard Moskalev atandı" dedi.

"Genel olarak durum kontrol altında"

Günün başından bu yana Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinin farklı noktalarında 500 metreden 1,5 kilometreye kadar ilerlediğini anlatan Sırskiy, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü ve saldırı eylemlerini sürdürmektedir. Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana birliklerimiz düşman savunmasında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Genel olarak durum kontrol altında."

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’nın “Hoçu jit” (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda da 14 Ağustos'ta Kursk bölgesinde 100’den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Kanaldan paylaşılan görüntülerde esir düştüğü belirtilen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Rusya: Donetsk'te İvanovka yerleşim birimini ele geçirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
17:40
Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 21 gözaltı
17:35
Japonya'da "büyük deprem" uyarısı sismik aktivite olmaması üzerine sona erdi
17:35
Depremden etkilenen tarihi köprünün restorasyonu gelecek yıl bitecek
17:28
AFAD’dan 'ateş yakmayın' uyarısı
17:07
Mardin'de gösteriler 3 gün yasaklandı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
Katliamcı İsrail'in savaş suçları
Katliamcı İsrail'in savaş suçları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ