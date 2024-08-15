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Dünya
AA 15.08.2024 16:09

Rusya: Donetsk'te İvanovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk'te İvanovka yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve bombalandığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde İvanovka yerleşim birimini kurtardı" denildi.

152 bölge bombalandı

Açıklamada, bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi de paylaşıldı.

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