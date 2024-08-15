Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2024 15:36

İrlanda Başbakanı: Gazze'de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası olduğunu söyledi.

İrlanda Başbakanı: Gazze'de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır

Harris, "Gazze'de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır. Uluslararası diplomasi, bazıları sadece birkaç günlük masum çocukları korumakta başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı durdurması ve Hamas'ın esirleri serbest bırakması gerektiğinin altını çizen Harris, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'le ortaklık anlaşmasını da gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Başbakanı Harris, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 40 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerini engellerken birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar ise zaman zaman Filistinlilerin üzerine, bazen de denize düşüyor.

Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İrlanda İsrail
Sıradaki Haber
Columbia Üniversitesi Rektörü, kampüsteki Gazze protestolarından aylar sonra istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
17:40
Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 21 gözaltı
17:35
Japonya'da "büyük deprem" uyarısı sismik aktivite olmaması üzerine sona erdi
17:35
Depremden etkilenen tarihi köprünün restorasyonu gelecek yıl bitecek
17:28
AFAD’dan 'ateş yakmayın' uyarısı
17:07
Mardin'de gösteriler 3 gün yasaklandı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
Katliamcı İsrail'in savaş suçları
Katliamcı İsrail'in savaş suçları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ