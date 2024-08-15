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Dünya
AA 15.08.2024 14:36

Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?

İsrail'in acımasız soykırımına sahne olan Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerin bazı detayları ortaya çıktı.

Gazze'de ateşkes ve rehine takası nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes ve rehine takası için yapılan müzakerelere ilişkin hazırlanan metinde son aşamaya gelindi.

Henüz son halini almayan metne göre, taraflar arasındaki pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerinden yürütülüyor.

İsrail'in kendi hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumları nasıl ve neye göre serbest bırakacağı, görüşmelerin odağında yer alıyor. 30 yılın altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul eden İsrail, bu sürenin üzerinde ceza alanların serbest bırakılmasının ise kendi tasarrufunda olmasını istiyor.

İsrail hapishanelerinde, Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti dahil yaklaşık 50 kişinin 30 yılın üzerinde cezası bulunuyor. İsrail bu isimler üzerinde veto hakkı talep ediyor.

Hamas'ta yaklaşık 120 İsrailli rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gazze'de, İsrail'e karşı savaşan başka grupların da ellerinde rehinelerin olduğu belirtiliyor.

Hamas'ın, son 2,5 ayda yoğunlaşan müzakere sürecinde yapıcı bir tutum sergilediği, sürecin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Bu aşamaya gelinmesinde Türkiye'nin müzakere sürecine katkısının önemli olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunun süreci yavaşlattığını belirtiyor.

Sinvar'ın durumu süreci uzatabilir

Müzakerelerle ilgili diğer önemli bir konu ise İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine gelen Yahya Sinvar'ın durumu.

Sinvar'ın Gazze'de bulunmasının, müzakere masasına gelen konulara onay veya cevap verilme süresini uzatabileceği değerlendiriliyor.

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla Türkiye'nin destek verdiği, ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü çabalar sonucu müzakerelerin gelecek günlerde sonuçlanması bekleniyor.

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