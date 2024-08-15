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Dünya
AA 15.08.2024 11:40

Almanya'da aktivistlerin havalimanlarındaki eylemi uçuş trafiğini aksattı

Almanya'da iklim aktivistlerinin dört havalimanında gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

Almanya'da aktivistlerin havalimanlarındaki eylemi uçuş trafiğini aksattı
[Fotograf: Reuters]

Almanya'da "Letzte Generation" (Son Nesil) adlı çevre grubu üyeleri, Berlin, Nürnberg, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında eylem yaptı.

Grubun yaptığı basın açıklamasına göre toplam 8 eylemci, söz konusu havalimanlarının apronlarına girerek kendilerini asfalta yapıştırdı.

Görüntüleri sosyal medya platformu X'ten paylaşan eylemciler, üzerinde “Petrol öldürür” ve “Anlaşmayı imzala” yazan pankartlar açtı.

Açıklamada, eylemin “Petrol öldürür” adlı küresel kampanyanın bir parçası olduğu aktarıldı.

Fosil yakıtların kullanımının durdurulması istenen açıklamada, Alman hükümetinin 2030 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını öngören uluslararası bir anlaşmanın imzalanması amacıyla müzakerelere başlamayı taahhüt etmesi talep edildi.

Eylemler uçuşları olumsuz etkiledi

İklim aktivistlerinin eyleminden dolayı söz konusu havalimanlarında aksaklıklar yaşandı.

Almanya basınının haberlerine göre, havalimanlarında hava trafiği geçici olarak durduruldu.

Almanya'da "Son Nesil" adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla daha önce de çeşitli kentlerde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu.

Eylemciler, ayrıca müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.

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